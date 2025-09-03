Magaly Medina expresa su molestia por un error de su equipo en el anuncio de un supuesto ampay que involucraba al arquero Ángelo Campos y a Angye Zapata.

Magaly Medina se mostró molesta luego del tremendo error cometido por su equipo al anunciar un supuesto ampay que tendría como protagonistas al futbolista de Alianza Lima, Ángelo Campos y a Angye Zapata. Pese a la gran expectativa, la conductora tuvo que pedir disculpas públicas, pues no se trataba de la exbailarina y responsabilizó a su equipo por haberse equivocado, dejando entrever que, por esta situación podría tomar medidas.

Magaly Medina evaluaría tomar una drástica decisión con sus reporteros

La figura de televisión se refirió a la promoción del supuesto ampay y se disculpó con su público, pero también con Angye Zapata, por mencionarla cuando las imágenes no correspondían a ella.

"Hemos estado promocionando unas imágenes de un arquero de Alianza Lima con Angye Zapata. Tengo que decir y disculparme con la teleaudiencia y con Angye Zapata, porque esas imágenes no correspondían (a ella). La persona que aparece en esas imágenes no es ella. Es un error garrafal de mis reporteros, de las personas que trabajan junto con mis reporteros y que supervisan o tendrían que supervisar el trabajo de ellos", comentó la presentadora indignada con lo que estaba ocurriendo.

La popular 'Urraca' resaltó la situación de sus reporteros tras cometer una equivocación con respecto a la protagonista de su ampay.

"Algunos, guiados por su entusiasmo, se dejan arrastrar por el 'tengo estas imágenes' y no se dan el trabajo de verificar de quién se trata. Se supone que en este programa hacemos espectáculos y todos los reporteros, incluida yo, conocemos y sabemos quién es quién en la farándula y no podemos equivocarnos. Esta es una equivocación que habla de que hay varias cosas que corregir en el equipo", dijo dejando entrever que podría tomar la decisión de corregir lo ocurrido tomando una drástica medida con sus trabajadores.

"La que tiene que dar la cara y (...) la vergüenza inmensa que estoy pasando por el error de otros, soy yo. Soy la directora periodística finalmente y la cabeza", agregó indignada.

Magaly Medina estalla contra su propio equipo tras bochornoso error

La reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’ estuvo marcada por la molestia de su conductora. Magaly Medina no dudó en cuestionar con dureza a sus reporteros luego de que difundieran información equivocada que terminó afectando la credibilidad del programa.

"Es un error que lamento tener porque ustedes saben que a mí no me gusta reconocer errores tan estúpidos, pero así es pues, cuando se trabaja con seres humanos que a veces creen saberlo todo, pero no lo saben todo", señaló con evidente fastidio.

La figura televisiva aprovechó el momento para disculparse públicamente con Angye Zapata, quien fue mencionada erróneamente en un supuesto ampay. "Entonces, mil disculpas con Angye Zapata por haberla involucrado en un ampay donde ella no tenía nada que ver. La persona que está identificada ahora, este arquero de Alianza, sale con una chica anónima, entonces, pierde todo interés periodístico porque no me interesa lo que haga un jugador de Alianza porque es soltero y no nos interesa la NN porque nadie la conoce", sentenció.