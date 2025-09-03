Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, 2 de setiembre: horario y epicentro del último sismo, según IGP

Magaly da la cara y pide disculpas públicas a Angye Zapata por falso ampay: "Un error GARRAFAL"

Magaly Medina sorprende al retractarse de un ampay que involucraba a Angye Zapata, aclarando que no había relación con las imágenes difundidas.

    Magaly Medina generó sorpresa en su programa tras retractarse públicamente de un supuesto ampay que involucraba a Angye Zapata. La conductora aclaró que la integrante de ‘El Reventonazo de la Chola’ no tenía relación alguna con las imágenes difundidas. La rectificación encendió el debate en redes sociales, pues el caso había generado gran revuelo mediático. Con ello, la periodista buscó enmendar el error y deslindar a la actriz cómica del escándalo.

    Magaly Medina se disculpa con Angye Zapata por supuesto ampay

    Tras la difusión de un presunto ampay que vinculaba a Angye Zapata con el arquero de Alianza Lima, Ángelo Campos, Magaly Medina sorprendió a su audiencia al retractarse públicamente. La conductora aclaró que la humorista de ‘El Reventonazo de la Chola’ no era la persona que aparecía en las imágenes. “No es ella la persona que aparece en las imágenes”, señaló la periodista al inicio de su programa.

    Durante la emisión del martes 2 de septiembre, la ‘Urraca’ asumió la responsabilidad por lo ocurrido y reconoció las fallas de su equipo. “Un error garrafal de mis reporteros y las persona que supervisan, o deberían supervisar el trabajo de ellos”, comentó visiblemente incómoda.

    Asimismo, la conductora aseguró que ya adoptó medidas disciplinarias internas, pues lo sucedido deja en evidencia la necesidad de mejorar los procesos dentro de su producción. “La que tiene que dar la cara y que está pasando la vergüenza inmensa por el error de otros soy yo porque soy la directora periodística”, explicó.

    Finalmente, Medina ofreció disculpas públicas a la actriz cómica por el mal momento generado. Según recalcó, Angye Zapata no guarda relación alguna con el material difundido: “por haberla involucrado en un ampay donde ella no tiene nada que ver”.

    Angye Zapata se pronuncia en medio de anuncio de ampay

    La exbailarina de Josimar rompió su silencio al ser acusada como la “protagonista” de un ampay con el jugador de fútbol. Con evidente molestia, esta se desvinculó de estas imágenes, esperando que probaran que supuestamente era ella.

    “Espero que después de todo lo que ha ocasionado esta falsa información tengan cómo demostrar que la del video soy yo”, escribió en su cuenta de Instagram.

    Magaly Medina descarta ampay

    Al momento de rectificarse por el caso de Angye Zapata, Magaly Medina aprovechó para aclarar lo ocurrido con las imágenes del arquero de Alianza Lima, Ángelo Campos. Según explicó la conductora, el material no tenía relevancia para su programa.

    “Él con una chica ‘x’, anónima, pierde todo interés periodístico. No nos interesa lo que él haga porque él está soltero y tampoco nos interesa la NN con la que pasó la noche”, señaló la periodista.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly da la cara y pide disculpas públicas a Angye Zapata por falso ampay: "Un error GARRAFAL"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

