La misma Tula Rodríguez fue quien respondió a la pregunta que muchos se hacen sobre su vínculo con los hijos de su fallecido esposo.

Tula Rodríguez cuenta cómo se lleva con los hijos de su fallecido esposo | Composición: Wapa / Captura de pantalla / Instagram

¿Cuál es la relación que tiene Tula Rodríguez con los hijos de Javier Carmona? La conductora de televisión reveló cómo se lleva con los hijos de su fallecido esposo a tres años de su muerte. Las palabras de la exvedette sorprendieron, pues dejó entrever que no tiene un buen vínculo con Lucas y Tadeo Carmona, los hijos mayores del empresario.

¿Cómo se lleva Tula Rodríguez con los hijos de Javier Carmona?

En una entrevista con Carla Chévez, de 'En Café con la Chévez' de Trome, la actriz de 'Pantaleón y las visitadoras' fue consultada sobre el tipo de relación que tiene con los hijos de Javier Carmona y si estos mantenían una buena comunicación con ella y con su hija.

Esta pregunta no tomó por sorpresa a la conductora del nuevo programa de TV Perú 'Bueno, Bonito y Bravazo', quien con su respuesta habría dejado entrever que la comunicación con Tadeo y Lucas es casi inexistente y que siempre su hija Valentina Carmona estará a la espera de una llamada.

"Mira yo preferiría guardarme, no por mí, sino por la Vale... pero ellos son su familia en general y la familia entera si desean estar con Vale, siempre estamos esperando la llamada... pero Vale ya está grande", dijo en entrevista con el medio local.

¿Resolvió el asunto legal de las propiedades de Javier Carmona?

Luego de que el empresario y ex de Gisela Valcárcel falleciera, este dejó algunas propiedades para sus hijos. Sin embargo, todo quedó en palabras, pues al sufrir un accidente que lo dejó postrado en cama y morir de forma repentina, no habría quedado un testamento que confirmara esto.

Lucas y Tadeo habían advertido que su padre les dejó mientras vivía un departamento en el cual ellos aún viven, pero par determinar a quién le correspondería este inmueble, necesitarán contar con Valentina Carmona, quien tiene 14 años y la conductora, para así iniciar trámites legales. Frente a esto, Tula se pronunció anunciando cuándo se tomaría una decisión al respecto.