Florcita Polo tira indirecta y deja en ridículo a Néstor tras su llanto en TV: “Yo sí salgo adelante sin escándalos”

Florcita Polo responde con firmeza tras la aparición de Néstor Villanueva en El valor de la verdad. La hija de Susy Díaz asegura que sus hijos son su única prioridad.

Flor Polo se refirió a la participación de Néstor Villanueva en EVDLV. | Composición Wapa.

Flor Polo respondió con serenidad luego de que se conociera que su expareja, Néstor Villanueva, se sentó en el sillón rojo de Beto Ortiz. Florcita fue contundente al señalar que hoy su vida está enfocada únicamente en sus hijos y en salir adelante sin necesidad de polémicas.

Florcita Polo asegura que sus hijos son su prioridad

Lejos de alimentar el morbo, Florcita dejó en claro que sus energías están puestas en ser madre y trabajar para darles lo mejor a sus pequeños.

“Se puede salir adelante y surgir sin estar en escándalos, sin hacerle daño a nadie y así lo hago porque Dios está conmigo”, declaró firme.

Además, resaltó que nada la desvía de ese camino: “Solo me dedico a trabajar por mis hijos, como muchas madres solteras”, dijo, recalcando que no guarda resentimientos hacia Néstor Villanueva. “No guardo resentimientos, vivo el presente y actuando bien”, añadió.

Néstor Villanueva rompe en llanto en televisión

Mientras tanto, Néstor Villanueva protagonizó un adelanto cargado de emociones en El valor de la verdad. Entre lágrimas, confesó el dolor que vive al estar alejado de sus hijos tras la sentencia que lo señala por violencia contra los menores.

“Me es fuerte, me es difícil, duro, no poder ver a mis hijos y no poder abrazarlos, de la noche a la mañana siento que me los quitaron”, expresó quebrado.

El cantante aprovechó la transmisión para mandarles un mensaje directo a sus pequeños: “Hijos, quiero que sepan que papá siempre está pensando en ustedes, los amo con todas mis fuerzas, estoy orando todos los días, esperando que estén bien”.