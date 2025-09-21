Gustavo Salcedo enternece con cariñoso mensaje a su hija con Maju Mantilla en medio de escándalo: “Estaré a tu lado”

Gustavo Salcedo reapareció en Instagram con un emotivo mensaje a su hija, pero sin rastro de Maju Mantilla en las fotos, avivando la polémica por presuntas infidelidades.

En plena ola de rumores que vinculan a Maju Mantilla con presuntas infidelidades, Gustavo Salcedo decidió reaparecer en sus redes sociales con un gesto inesperado. El exdeportista compartió un video en el que recopiló tiernos momentos junto a su pequeña hija, fruto de su matrimonio con la ex Miss Mundo, pero llamó la atención que en ningún instante incluyó imágenes de la conductora de Arriba mi gente.

“Siempre a tu lado estaré y tu guardián yo seré. Toda la vida”, se escucha en la canción que acompaña la grabación, donde además se lee la frase “True love” o “Amor verdadero”, dejando en claro que el clip estaba dedicado únicamente a su hija.

La ausencia de Maju en el video familiar

El detalle que más comentarios generó fue la decisión de Salcedo de excluir por completo a Maju Mantilla del emotivo clip, algo que muchos interpretaron como una clara indirecta en medio de la polémica con Christian Rodríguez y el actor colombiano George Slebi.

Cabe recordar que, días atrás, Verónica Alcántara aseguró que fue el propio Gustavo quien le habría revelado información sobre los presuntos romances de Mantilla, versión que él negó públicamente. “Gracias por tu preocupación, solo queremos paz y respeto en nuestra familia”, declaró en aquel momento.