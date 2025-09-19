Wapa.pe
ES OFICIAL | Trabajadores CAS reciben la mejor noticia con nueva ley APROBADA por el Congreso

Gustavo Salcedo habla tras RENUNCIA de Maju Mantilla de 'Arriba mi Gente': "Su objetivo ha sido cumplido"

Gustavo Salcedo llamó la atención con su reciente postura al hablar de su aún esposa, Maju Mantilla, luego de que ella dejara el programa ‘Arriba mi Gente’.

    El deportista Gustavo Salcedo reapareció en televisión luego de señalar una presunta relación extramatrimonial entre Maju Mantilla y su productor.

    Cabe recordar que la exreina de belleza ya había sido vinculada anteriormente con otras personas, lo que incrementó las especulaciones sobre su vida privada. En medio de esta controversia, la conductora optó por dar un paso al costado y dejar el programa ‘Arriba mi Gente’.

    Gustavo Salcedo evita responsabilidades tras exponer supuesta infidelidad

    En la más reciente edición de Amor y Fuego se difundieron las declaraciones de Gustavo Salcedo en pleno escándalo. Al ser consultado sobre si había buscado exponer a su aún esposa, el empresario mostró una actitud distinta.

    “No, en lo absoluto. Yo ya hablé. Les he dicho que no voy a dar ninguna opinión al respecto y le pido respeto a mi familia”, aseguró el deportista, pese a sus anteriores comentarios contra el productor Christian Rodríguez y su cercanía con la exmodelo.

    Más adelante, sorprendió con una contundente frase: "Hay un montón de invenciones en la prensa. Yo no he hecho absolutamente nada y la verdad que no quiero que nos sigan molestando. Te agradezco por tu tiempo”, sentenció.

    La emotiva renuncia de Maju Mantilla

    En medio de lágrimas, Maju Mantilla anunció en vivo su salida de ‘Arriba mi gente’ y del canal Latina. La conductora explicó que su decisión responde al difícil momento que enfrenta por su separación con Gustavo Salcedo y los rumores sobre su vida sentimental. “He dado mi mayor esfuerzo, pero siento que no lo he logrado. Esta carga también ha llegado a mis compañeros y no es justo”, manifestó.

    La ex Miss Mundo Perú reconoció que, aunque intentó mostrarse fuerte frente a cámaras, la situación la sobrepasó. “No vengo al programa a cargar mis problemas a la gente, porque creo que no es justo. Cada uno tiene sus problemas en casa y venimos a trabajar con alegría”, indicó.

    Finalmente, agradeció al canal y a los televidentes por el respaldo, dejando en claro que su salida busca priorizar su estabilidad emocional y la de su equipo de trabajo.

    Gustavo Salcedo habla tras RENUNCIA de Maju Mantilla de 'Arriba mi Gente': "Su objetivo ha sido cumplido"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza.

