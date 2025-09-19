Wapa.pe
Gigi Mitre asegura que salida de Maju Mantilla de ‘Arriba mi gente’ no fue por voluntad propia

Gigi Mitre reveló detalles sobre la supuesta salida forzada de la modelo y el productor Christian Rodríguez.

    Este jueves 18 de septiembre, Maju Mantilla, entre lágrimas, confirmó su salida del programa ‘Arriba mi gente’. Sin embargo, según la versión de Gigi Mitre, conductora de ‘Amor y Fuego’, tanto ella como el productor Christian Rodríguez habrían sido invitados a dejar el matutino de Latina, y no por una decisión personal.

    Gigi Mitre expone presiones en la salida de Maju Mantilla

    En plena transmisión en vivo de Amor y Fuego, Gigi Mitre y Rodrigo González abordaron la polémica generada por la inesperada salida de Maju Mantilla y del productor Christian Rodríguez de ‘Arriba mi gente’.

    La conductora fue clara: “Ella ha sido presionada para renunciar”, remarcando que ni Mantilla ni Rodríguez se apartaron por voluntad propia, sino que habrían sido retirados por la producción.

    Rodrigo González, por su parte, reveló que Rodríguez tampoco seguiría en el espacio. “Dicen que al productor también lo han mandado de vacaciones a partir del lunes”, comentó. Ante ello, Mitre reforzó la idea de que ambos habrían sido apartados: “Maju ha renunciado porque las han invitado a renunciar. (Ha sido presionada). Obviamente. Ella ha sido presionada para renunciar y tiene lógica”.

    La conductora también señaló a Gustavo Salcedo, aún esposo de Mantilla, como una pieza clave en la crisis, recordando los chats filtrados y las críticas públicas de este hacia la relación profesional de su esposa con Rodríguez.

    “Con todo lo que está viviendo y con todo lo que está pasando, no todo el mundo tiene la fortaleza para hacerse la graciosita, la chistosita o la que está desconectada de la realidad. O sea, ella es casada, tiene hijos, y lo que se está diciendo de ella no es nada agradable”, expresó Mitre.

    Además, añadió: “Pero lo importante acá es que todo eso salió de la boca de quien es su pareja. Puedo entender que los titulares no le gustan, puedo entender y seguramente hay cosas que no son como han sido, pero lo que ha dejado claro su actual esposo, expareja, es que ya se refería al productor como inescrupuloso, cómo es posible que Latina siga teniendo en sus filas a alguien que no tiene valores… ¿Por qué se refiere a él? ¿Por qué se habla de él? Además, se le preguntó directamente”.

    Finalmente, Gigi comparó el caso con el de Melissa Paredes, destacando cómo los escándalos personales terminan afectando la permanencia de conductoras en espacios familiares. “Aunque no les guste a muchos la comparación, pero en su momento se vio algo similar con Melisa Paredes y tuvo que salir del programa en el que estaba o la sacaron. O sea, definitivamente es lo que hay. Ahora, mucha gente puede decir: ‘Pero si el marido siempre le sacó la vuelta. Puede ser. ¿Nos consta? No. Nosotros lo que hemos visto es del episodio que pasó en el, en el gimnasio, en el spa, pero no sabemos qué hay detrás”, concluyó.

