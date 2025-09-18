Fernando Díaz no controló su molestia y dio su descarga durante el programa de ‘Mande quien Mande’.

¡Escándalo total! La mañana del jueves 18 de septiembre, Maju Mantilla apareció entre lágrimas en la pantalla de Arriba mi Gente para anunciar su renuncia en medio de la controversia que la rodea. Su emotiva despedida conmovió a todos en el set, y fue Fernando Díaz quien tomó la palabra para dedicarle unas sentidas palabras y pronunciarse sobre la polémica que lo salpicó indirectamente.

Fernando Díaz rompe el silencio tras la renuncia de Maju Mantilla

Al ver a su compañera quebrarse en vivo, Fernando no dudó en abrazarla para intentar darle un poco de calma en ese difícil momento. Después, con evidente indignación, expresó que no esperaba la salida de Maju y que comprendía lo que atravesaba, recordando que él también ha tenido que enfrentar rumores malintencionados.

"Me toma por sorpresa, no es algo planificado, no me lo veía venir. (...) Uno puede ser de piedra, pero también duele, fastidia y molesta. De mí se han dicho cosas intrascendetes, cosas que son mentiras, no vale la pena siquiera responderle a esta gente que está en una cloaca, que está en una sequia y solamente quieren un poquito de atención", declaró con firmeza.

Aprovechó también para reconocer públicamente el trabajo y la calidad humana de la ex Miss Mundo: "Yo solamente quiero decirte que eres una extraordinaria persona, eres la mejor compañera de trabajo que he tenido. Disciplinada, trabajadora, sumamente esforzada. Cada cosa que has hecho, lo has hecho con profesionalismo", expresó.

Las palabras de despedida de Maju Mantilla en Arriba mi Gente

Con la voz entrecortada y notablemente afectada, la presentadora decidió dar por cerrada su etapa en el magazine matutino.