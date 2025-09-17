Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio tras infidelidad: "Tiene todas sus comunicaciones y ubicaciones"

¡Escándalo! Esposa de Fernando Díaz habría descubierto chats con Maju Mantilla, según Verónica Alcántara

La controversia alrededor de Maju Mantilla se intensifica tras su separación de Gustavo Salcedo. Nuevas declaraciones apuntan a un supuesto vínculo con su compañero Fernando Díaz.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡Escándalo! Esposa de Fernando Díaz habría descubierto chats con Maju Mantilla, según Verónica Alcántara
    Maju Mantilla en el ojo de la tormenta | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    ¡Escándalo! Esposa de Fernando Díaz habría descubierto chats con Maju Mantilla, según Verónica Alcántara

    La polémica en torno a Maju Mantilla no da tregua. Tras su separación de Gustavo Salcedo, nuevas versiones apuntan a que la conductora de ‘Arriba mi gente’ habría tenido un vínculo cercano con su compañero de set, Fernando Díaz. Una reciente declaración de la productora Verónica Alcántara ha reavivado el tema, asegurando que la esposa del periodista habría encontrado conversaciones entre ambos.

    wapa.pe

    VER MÁS: María Pía Copello quedaría FUERA de 'MQM' y Magaly Medina revela quién la reemplazaría: "La próxima semana no estará"

    Maju Mantilla es involucrada con Fernando Díaz

    Maju Mantilla sigue en el ojo de la tormenta tras su ruptura con Gustavo Salcedo. Las revelaciones que apunta a supuestas infidelidades de la conductora de ‘Arriba mi gente’ continúan saliendo y esta vez, la productora Verónica Alcántara echó más leña al fuego al afirmar que, según sus fuentes, Maju y su compañero Fernando Díaz tenían conversaciones que fueron halladas por la esposa del periodista.

    "Me comentó que la esposa había encontrado algunos chats de ellos dos y esto es lo que yo le comento a Gustavo en su momento y él me dice que no, no cree, con total seguridad me dice que no cree. 'Yo no creo que sea él, pero sí estoy seguro que es Christian'", contó Verónica Alcántara,

    Y es que, según la productora, una fuente cercana le contó que la exMiss Mundo habría tenido un "affaire" con Fernando Díaz, pues la esposa del conductor se habría enterado de esto al encontrar los chats: "Estaba incómoda".

    "Por eso en mi programa no lo digo con nombre y apellido, por eso digo que posiblemente habría estado con un compañero de trabajo y luego ya me había llegado la información que no era la primera vez", sostuvo Verónica.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Ethel Pozo queda fría con reacción de su esposo Julián Alexander tras ponerlo a prueba y fallar: "No se casen, de verdad"

    Maju Mantilla y los rumores de un viaje con George Slebi

    La productora Verónica Alcántara volvió a remecer el mundo de la farándula tras su reciente aparición en el programa digital La noche habla. Durante la entrevista, no solo abordó los comentarios sobre la cercanía de Maju Mantilla con su productor Christian Rodríguez, sino que además destapó un capítulo del pasado que, según ella, habría marcado un antes y un después en el matrimonio de la conductora con Gustavo Salcedo.

    De acuerdo con Alcántara, fue el propio Gustavo quien le habría confiado lo ocurrido años atrás, cuando Maju compartía escenas con George Slebi en la telenovela Te volveré a encontrar.

    "Compartieron un protagonismo los dos (en Te volveré a encontrar) (...) Según lo que me cuenta Gustavo es que ella se había ausentado un mes o mes y medio de la casa por irse con él (George Slebi)", reveló frente a cámaras, generando sorpresa en el set.

    La productora aseguró que el empresario le mostró pruebas para respaldar su versión, incluso imágenes que, según ella, confirmarían el supuesto romance. "Ella ya ha tenido un encuentro con esta persona. Me enseña las fotos y es por eso que lo reconozco (a George Slebi)", agregó Alcántara.

    Según su testimonio, Salcedo no solo estaba dolido por la situación, sino también por la percepción pública que existía de su entonces esposa. "Él decía 'yo no puedo creer cómo la gente le cree a ella, que la vea como si fuese una santa, una carita dulce'", relató la invitada.

    Finalmente, Alcántara explicó que para Gustavo lo más difícil fue sentirse desplazado sin previo aviso. "Simplemente, para él, ella lo abandonó con sus hijos. Eso es lo que él siente", sentenció la productora

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Escándalo! Esposa de Fernando Díaz habría descubierto chats con Maju Mantilla, según Verónica Alcántara
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Christian Cueva se habría comunicado con Pamela López en medio del presunto embarazo de Franco: “Eres el amor de mi vida”

    Actor George Slebi REAPARECE y publica POTENTE mensaje tras confirmarse relación clandestina con Maju Mantilla: "Soportar"

    Eva Ayllón sorprende a asistentes al subir a Natalia Málaga a escenario y dedicarle emotivo mensaje: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

    Hija de Christian Domínguez minimiza vínculo con Karla Tarazona: “Es la mamá de mi hermano, nada más”

    Magaly Medina se luce con su hijo Gianmarco Mendoza en público después de años de bajo perfil

    Lo más vistos en Farándula

    Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio tras infidelidad: "Tiene todas sus comunicaciones y ubicaciones"

    Jair Céspedes toma drástica medida tras quedar expuesto en sus chats con Dayanita

    Tula Rodríguez rompe su silencio al revelar cómo fue su primer encuentro con Pilar Arana

    Amigo de Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla, rompe su silencio tras escándalo de infidelidad: "De cobardes"

    Samahara Lobatón manda a su hija a colegio en EE.UU. y Youna explota

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    d'Uchis Sweets & Cakes

    Bocaditos Dulces o Salados con D’uchis Sweet & Cakes ¡Sandwichs, tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 89.90
    Comprar

    Wine Spa

    Limpieza facial : Exfoliación facial + Punta de Diamante + Masaje facial y Más

    PRECIO

    S/ 34.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;