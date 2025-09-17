La controversia alrededor de Maju Mantilla se intensifica tras su separación de Gustavo Salcedo. Nuevas declaraciones apuntan a un supuesto vínculo con su compañero Fernando Díaz.

La polémica en torno a Maju Mantilla no da tregua. Tras su separación de Gustavo Salcedo, nuevas versiones apuntan a que la conductora de ‘Arriba mi gente’ habría tenido un vínculo cercano con su compañero de set, Fernando Díaz. Una reciente declaración de la productora Verónica Alcántara ha reavivado el tema, asegurando que la esposa del periodista habría encontrado conversaciones entre ambos.

Maju Mantilla es involucrada con Fernando Díaz

Maju Mantilla sigue en el ojo de la tormenta tras su ruptura con Gustavo Salcedo. Las revelaciones que apunta a supuestas infidelidades de la conductora de ‘Arriba mi gente’ continúan saliendo y esta vez, la productora Verónica Alcántara echó más leña al fuego al afirmar que, según sus fuentes, Maju y su compañero Fernando Díaz tenían conversaciones que fueron halladas por la esposa del periodista.

"Me comentó que la esposa había encontrado algunos chats de ellos dos y esto es lo que yo le comento a Gustavo en su momento y él me dice que no, no cree, con total seguridad me dice que no cree. 'Yo no creo que sea él, pero sí estoy seguro que es Christian'", contó Verónica Alcántara,

Y es que, según la productora, una fuente cercana le contó que la exMiss Mundo habría tenido un "affaire" con Fernando Díaz, pues la esposa del conductor se habría enterado de esto al encontrar los chats: "Estaba incómoda".

"Por eso en mi programa no lo digo con nombre y apellido, por eso digo que posiblemente habría estado con un compañero de trabajo y luego ya me había llegado la información que no era la primera vez", sostuvo Verónica.

Maju Mantilla y los rumores de un viaje con George Slebi

La productora Verónica Alcántara volvió a remecer el mundo de la farándula tras su reciente aparición en el programa digital La noche habla. Durante la entrevista, no solo abordó los comentarios sobre la cercanía de Maju Mantilla con su productor Christian Rodríguez, sino que además destapó un capítulo del pasado que, según ella, habría marcado un antes y un después en el matrimonio de la conductora con Gustavo Salcedo.

De acuerdo con Alcántara, fue el propio Gustavo quien le habría confiado lo ocurrido años atrás, cuando Maju compartía escenas con George Slebi en la telenovela Te volveré a encontrar.

"Compartieron un protagonismo los dos (en Te volveré a encontrar) (...) Según lo que me cuenta Gustavo es que ella se había ausentado un mes o mes y medio de la casa por irse con él (George Slebi)", reveló frente a cámaras, generando sorpresa en el set.

La productora aseguró que el empresario le mostró pruebas para respaldar su versión, incluso imágenes que, según ella, confirmarían el supuesto romance. "Ella ya ha tenido un encuentro con esta persona. Me enseña las fotos y es por eso que lo reconozco (a George Slebi)", agregó Alcántara.

Según su testimonio, Salcedo no solo estaba dolido por la situación, sino también por la percepción pública que existía de su entonces esposa. "Él decía 'yo no puedo creer cómo la gente le cree a ella, que la vea como si fuese una santa, una carita dulce'", relató la invitada.