María Pía Copello podría despedirse de ‘Mande quien mande’ tras un año de conducción. Magaly Medina reveló detalles sobre su eventual salida del programa.

La televisión peruana podría despedirse de una de sus conductoras más queridas. Todo indica que María Pía Copello estaría a punto de decir adiós a ‘Mande quien mande’ después de un año al frente del programa. La noticia ha generado sorpresa entre los televidentes y fanáticos de la presentadora. Además, ya suenan nombres de quienes podrían ocupar su lugar en el mediodía de América TV.

María Pía Copello estaría a punto de despedirse de ‘Mande quien mande’

La permanencia de María Pía Copello en ‘Mande quien mande’ parece llegar a su fin esta semana. La revelación vino de nada menos que Magaly Medina, quien, además de ser una de las periodistas de espectáculos más influyentes, mantiene una estrecha amistad con la carismática conductora.

Durante su programa, ‘La Urraca’ comentó una curiosa imagen creada con inteligencia artificial en la que se veía a Pía y sus compañeros de conducción convertidos en niños pequeños, para luego soltar la bomba.

“¿Qué va a pasar la próxima semana? ¿Por qué María Pía estaría despidiéndose de sus compañeros de Mande quién mande? Porque nosotros nos hemos enterado que María Pía no estará la próxima semana en el programa, creemos que esto es un hasta siempre. Nosotros tenemos información que María Pía deja Mande quien mande", reveló la periodista.

La situación se vuelve aún más interesante con los nombres que suenan como posibles reemplazos. “Hemos podido comprobar que, sí es cierto, la próxima semana ella ya no estará”, añadió Magaly, quien mencionó que Laura Huarcayo o Maricarmen Marín serían las llamadas a tomar la posta.

Por ahora, se desconoce el motivo de esta inesperada salida. Sin embargo, Medina adelantó que en los próximos días podría conocerse la razón detrás de esta decisión que ha sorprendido a los televidentes.

¿Cuándo ingresó María Pía Copello a ‘Mande quien mande’?

La carismática María Pía Copello se convirtió en el rostro principal de Mande quien mande en febrero de 2023, compartiendo la conducción con Carlos Vílchez. Este programa llegó para ocupar el espacio que dejó ‘En Boca de Todos’, buscando conquistar al público del mediodía.