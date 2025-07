En la grabación, María Pía muestra a ‘Samuel’ dejando la casa que comparte con ella y sus hijos, visiblemente alterado y lanzando fuertes reclamos: “Ya no puedo más, mis hijos sabrán comprender este abandono. Ya estoy harto de tanta ridiculez. A mí esas cosas no me gustan. Ya bastante la he aguantado, soy un hombre serio” , se le escucha decir mientras sale por la puerta.

A continuación, este personaje enumera los trabajos y proyectos de la conductora que supuestamente lo avergüenzan y lo llevan a tomar la decisión de marcharse: “Primero María Pía y Timoteo con los pompones y la falta acá, luego Esto es guerra, después Mande quien mande, los circos, las fiestas infantiles. Harto estoy. Qué veinte años ni qué veinte años, yo no sobrevivo. Me voy. Yo quería una esposa seria, qué dirán los vecinos de La Molina por Dios, me quiero morir, me voy hasta nunca. Tu renovación de votos no sé con quién va a ser”, agregó tajantemente.