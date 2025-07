El tiempo ha pasado, pero hay vínculos que ni los años ni la distancia pueden romper. María Pía Copello volvió a encontrarse con Chuchurro , su entrañable compañero de la televisión infantil, en medio de una situación muy sensible: el popular payasito enfrenta una pérdida auditiva severa que ha afectado su rutina diaria.

Tras probar los audífonos y recuperar su audición, el popular ‘Chuchurrito’ no puedo evitar quebrarse y agradecerle a su amiga: “Me siento agradecido, con Dios porque pone en mi camino personas que siempre me ayudan y tú eres una de las personas que yo más quiero porque siempre he sentido apoyo de tu parte, tú eres una amiga de verdad”, le dijo entre lágrimas.