“Me dijo mami, ya quiero hacer un vídeo, no soporto más esto, no aguanto más, quiero contarle al mundo quién es, cómo es realmente el daño que nos hace”, relató Romina, visiblemente afectada. Al escuchar estas palabras, tomó la decisión de detener la grabación y proteger al menor del impacto que podría generarle una exposición pública tan fuerte.

La confesión puso en evidencia el desgaste emocional de los menores. Según contó Gachoy, los propios niños han manifestado su rechazo a mantener contacto con su madre biológica, cansados de una situación que los hiere constantemente. “Nos han pedido que por favor basta de este maltrato que les hace. Le dijeron, mamá, ya no nos pongas en comunicación con ella. No la queremos ver. Conciliemos con ella, no la queremos ver más”, explicó con pesar.

A pesar de que el proceso legal sigue su curso, Romina Gachoy fue tajante al asegurar que su objetivo no es que Angie Jibaja retome la custodia de los menores. La prioridad, según explicó, es respetar la voluntad de los niños, quienes ya no desean mantener vínculo con su madre biológica. “Ellos no la quieren ver. Ellos me lo han pedido”, sostuvo con firmeza.