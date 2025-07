“¿Qué quieren de mí? Tengo todas las pruebas. Romina, sabes lo bien que te he tratado, ¿por qué inventas de que yo no he querido hablar con ustedes si es todo lo contrario? He ido a la casa de ustedes, he tocado sus puertas, me han botado”, manifestó dirigiéndose a Romina Gachoy, actual pareja de Jean Paul, luego de que esta hiciera fuertes revelaciones sobre una supuesta exigencia económica a cambio de la tenencia de los menores.