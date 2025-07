Romina Gachoy arremetió en contra de Angie Jibaja y envió furiosa respuesta, luego de que la exchica reality le hiciera una propuesta a cambio de otorgarles la tenencia completa de sus hijos con Jean Paul Santa María. La modelo no aguantó y expuso que la ‘Chica de los Tatuajes’ les estaría pidiendo un exorbitante pago hasta llegar a la suma de 250 mil soles.

“Así te mates mandándonos mensajes o audios diciendo que no quieres dinero y haciendo papel de víctima como siempre para manipular: tenemos mensajes, audios y la grabación de tu llamada diciéndole a nuestra abogada tus verdaderas intenciones”, se lee al inicio de su mensaje.

“Te habíamos aceptado los dos primeros puntos a pesar de que no deberíamos y no te corresponde moralmente porque somos nosotros quienes asumimos solos por los chicos desde hace más de 5 años y así será siempre…Además de eso te aceptamos darte visitas siempre y cuando ellos quisieran y mostraras que estabas sana”, añadió.

De acuerdo a Gachoy, habían acordado esta conciliación, pero fue ahí cuando Angie le envió unos audios desconcertantes a su hijo mayor y habría amenazado a Jean Paul con enviarlo a prisión si no le daban este dinero, lo que enfureció a Romina.

“Esa era la conciliación que íbamos a firmar hasta que se te ocurrió mandarle esos disparates a nuestro hijo y hasta amenazándolo diciéndole que si su papá no te daba el dinero ibas a ir preso evidenciando que definitivamente no te importa nadie y no estás bien, provocando con eso un daño psicológico en nuestro hijo”, precisó.