“Lo último que hizo fue tener comunicación con nuestro hijo más grande. Le mandó una sarta de disparates que de verdad son irrepetibles, pero te das cuenta de que de verdad no está bien. No le puedes enviar eso a un chico que vive su vida tranquilo”, comentó visiblemente afectada.

Pero eso no fue todo. El mensaje también contenía frases que, según Romina, podrían ser interpretadas como una forma de manipulación. Angie habría instado a su hijo a mantenerse en silencio y estar atento a “la gente con la que se crucen” y “tener cuidado con el fuego”.

“Lo único que te puedo aconsejar es que camines bajo las sombras, cuides a tu hermana. No salgas de la cama. Tengan cuidado con el fuego, tengan cuidado con la gente con los que se cruzan”, se escucha decir a Jibaja.

Frente a esta situación, Romina no dudó en manifestar su preocupación por la salud mental de Angie, asociando sus palabras a episodios de paranoia posiblemente ligados al consumo de sustancias.

“Me dijo mami, ya quiero hacer un vídeo, no soporto más esto, no aguanto más, quiero contarle al mundo quién es, cómo es realmente el daño que nos hace”, relató Romina con la voz entrecortada. Al escucharlo, decidió frenar la idea para protegerlo emocionalmente.

Este testimonio revela el nivel de afectación que atraviesan los menores. Según Gachoy, los propios niños han expresado de forma clara su decisión de alejarse de su madre biológica. “Nos han pedido que por favor basta de este maltrato que les hace. Le dijeron, mamá, ya no nos pongas en comunicación con ella. No la queremos ver. Conciliemos con ella, no la queremos ver más”, compartió con pesar.