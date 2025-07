“Lo único que te puedo aconsejar es que camines bajo las sombras, cuides a tu hermana. No salgas de la cama. Tengan cuidado con el fuego, tengan cuidado con la gente, con los que se cruzan. No tengan miedo, ese ‘No digas nada por favor’, si es para ustedes. Pero es un mensaje más de una canción que parece que quiere sonar bonita, pero...pero se la están cantando a ustedes para que, para que les rompan, para que ustedes piensen y digan: ‘ay sí, no vamos a decir nada’”, fue el mensaje que envió.