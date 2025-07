"Sí, hace años. Llegaron a casa muy chicos. Un día la nena me dijo 'mami', me quedé en shock porque no sabía cómo reaccionar ante eso. Hable con ella, le dije que era feliz que me llamara así, pero que tenga en claro que ella sí tiene una mamá. Hablamos con una psicóloga y nos dijo que los niños nos llaman como ellos quieren hacer. Se les explicó quién es su mamá, pero acepté el rol. Ellos tienen claro quién les dio la vida. Jamás ocupé el lugar de nadie. Hasta hoy velo porque tengan un vínculo con su madre", dijo la uruguaya.