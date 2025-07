Angie Jibaja rompió su silencio tras las recientes declaraciones de Romina Gachoy sobre la custodia de sus hijos. La exmodelo peruana se pronunció para defenderse y negar haber solicitado una suma de dinero a cambio de la tenencia, revelando lo que habría ocurrido realmente con la modelo y Jean Paul Santa María.

¿Qué dijo Angie Jibaja tras las acusaciones de Romina Gachoy?

Desde Santiago, Angie Jibaja rompió su silencio para enfrentar las duras afirmaciones que Romina Gachoy hizo sobre ella. En un video exclusivo enviado al programa 'Todo se filtra', la exchica reality negó rotundamente haber solicitado dinero a cambio de la tenencia legal de sus hijos con Jean Paul Santa María.

“Romina, sabes lo bien que te he tratado. ¿Por qué inventas que yo no he querido hablar con ustedes, si es todo lo contrario?”, cuestionó visiblemente afectada. Angie también aseguró que, pese a sus intentos por acercarse a sus hijos, fue rechazada. “He ido a la casa de ustedes y me han botado”, reveló.

Jibaja insistió en que no se ha alejado por decisión propia, sino que ha sido marginada del entorno familiar. A pesar de ello, reconoció que recientemente recibió una llamada de parte de Romina para que pudiera saludar a uno de sus pequeños por su cumpleaños, un gesto que valoró, aunque señaló que ha sido una excepción y no una constante.

“Son cuatro años que no me dejan verlos. Me alegré con tu llamada porque me dijiste que podía saludar a mi hijo por su cumpleaños”, dijo entre lágrimas.

Asimismo, esta habló con la abogada de la uruguaya y aclaró que “no le interesa el dinero” y solo quiere tener contacto con sus hijos. “Romina me dio tu número para que me plantearas lo que ustedes tienen en mente porque con mi abogada, creo, no se entendieron (…) No me interesa el dinero. A mí solo me interesan mis hijos”, acotó.

Madre de Angie Jibaja aclara situación de su hija y desmiente consumo de drogas

En medio de la polémica que envuelve nuevamente a Angie Jibaja, su madre, Maggie Liza, salió al frente para defenderla y aclarar algunos puntos sobre su estado de salud. A través de declaraciones recientes, negó que su hija haya recaído en el consumo de sustancias ilícitas y atribuyó su comportamiento a un cambio en su tratamiento médico.

“La vez pasada también se despertó diciendo cosas incoherentes. No sé. Voy a hablar con su psiquiatra. Toda esta semana estoy tratando de hablar con él, pero no pude. El lunes trataré de hablar con su psiquiatra para saber por qué ella está actuando así”, señaló preocupada.