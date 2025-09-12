Wapa.pe
    La polémica sobre la supuesta relación extramatrimonial de Maju Mantilla con Christian Rodríguez, productor de Arriba mi gente, continúa creciendo. Esta vez, varios conductores de espectáculos aseguraron haber tenido acceso a los chats que confirmarían la infidelidad de la exreina de belleza a Gustavo Salcedo. Aunque no pueden ser difundidos públicamente, algunos de sus mensajes ya fueron expuestos en televisión.

    Magaly Medina revela mensajes románticos de Maju Mantilla

    Tras las críticas por no mostrar las conversaciones, Magaly Medina explicó el motivo detrás de esa decisión. Según contó, sí revisó los chats, pero no puede difundirlos por tratarse de un ámbito privado.

    "No puedo (mostrar los chats) porque no me pertenece, pertenece al entorno privado de Maju Mantilla. He tenido acceso a leerlo. (...) Tampoco me voy a poner a leer hoy lo que es evidente, estamos hablando de una relación extramatrimonial. ¿Cómo es? Frases cariñosas, decir 'Me despierto pensando en ti', cosas así", reveló la conductora, adelantando uno de los mensajes.

    Asimismo, añadió que el tono de las conversaciones no dejaba espacio para dudas: "Es una comunicación bastante amorosa, romántica, de dos personas que tienen un vínculo romántico evidentemente", aseguró, resaltando que incluso lo corroboró con el propio Gustavo Salcedo.

    Maju Mantilla evita confirmar o negar infidelidad

    En medio de las fuertes acusaciones, la conductora de Arriba mi gente decidió dar su postura en vivo, aunque optó por no entrar en detalles sobre el supuesto romance con su productor.

    "Yo jamás voy a hablar de los problemas de mi vida privada porque he dicho que lo voy a resolver en mi privacidad. Ahora con más razón porque el Sr. Gustavo Salcedo y yo hemos firmado una conciliación donde nos comprometemos a no hablar el uno del otro, y no dar detalles de nuestra separación por respeto a nuestra familia", expresó Mantilla.

