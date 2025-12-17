Wapa.pe
Gripe H3N2 en Perú: Lo que debes hacer de INMEDIATO si tus SÍNTOMAS coinciden con los del virus

Kenyi Succar reveló que se someterá a cirugía por tumor maligno: “Tengo nervios, pero sé que saldré bien”

El hermano de Tony Succar compartió un mensaje en su cuenta de Instagram donde reveló su diagnóstico de cáncer de tiroides y que será intervenido.

    Kenyi Succar revela que lo operarán. | Composición Wapa
    La familia Succar atraviesa horas de expectativa y fortaleza. Kenyi Succar, músico y hermano de Tony Succar, confirmó que este miércoles ingresará a sala de operaciones tras ser diagnosticado con un tumor en la tiroides que podría tratarse de un cáncer de bajo riesgo. A través de sus redes sociales, el artista decidió compartir un mensaje directo y esperanzador dirigido a quienes lo han acompañado en este proceso.

    El anuncio generó una ola de reacciones entre seguidores, colegas y amigos cercanos, quienes no tardaron en expresarle su respaldo. Pese al escenario médico que enfrenta, Kenyi se mostró sereno y convencido de que atraviesa este momento rodeado de apoyo y fe.

    Kenyi Succar habla antes de ingresar a cirugía

    El músico explicó que el problema de salud no es reciente. Años atrás, los médicos detectaron un nódulo en su tiroides que, en ese momento, no representaba mayor peligro. Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación cambió.

    En controles más recientes, los especialistas observaron un crecimiento acelerado del nódulo, lo que llevó a realizar nuevos estudios. Los resultados confirmaron la presencia de un tumor maligno, motivo por el cual se determinó que debía someterse a una intervención quirúrgica.

    Aun así, Kenyi optó por transmitir calma y confianza a su comunidad, enfocándose en el lado positivo del diagnóstico y en la posibilidad de una pronta recuperación.

    “No me siento solo”: el mensaje que conmovió a sus seguidores

    Lejos de mostrarse derrotado, Kenyi Succar utilizó sus redes para agradecer el respaldo constante que ha recibido durante este proceso. En un mensaje cargado de fe, destacó la importancia del acompañamiento emocional en momentos difíciles.

    “Me siento bien, no me siento solo, me siento con mucho apoyo. Para cualquier persona que está pasando por una situación delicada, yo sé que Dios está contigo, ya estás curado, vamos a estar bien, vamos a estar curados, vamos a pasar estas navidades con nuestras familias, con alegría, vamos a salir de esto con muchas fuerzas de dar alegría al mundo”.

    El artista cerró su mensaje con palabras de gratitud y optimismo, reafirmando su confianza en el proceso que inicia. “Gracias por todo, los quiero mucho, vamos a estar bien, seguimos adelante”.

    El entorno cercano de Kenyi Succar ha reiterado que el pronóstico es favorable y que la intervención busca prevenir complicaciones futuras. Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos, enviándole mensajes de fuerza y buenos deseos en esta nueva etapa.

