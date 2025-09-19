Hermano de Tony Succar reveló su duro diagnóstico y la cirugía que enfrentará, mientras recibe apoyo de su familia y del mundo artístico.

Kenyi Succar, hermano menor del reconocido productor musical Tony Succar, sorprendió a sus seguidores al compartir una dura noticia sobre su salud. El joven comunicador reveló que enfrenta un complejo diagnóstico que podría cambiar su vida, situación que generó gran preocupación en su entorno más cercano. La reacción de Tony no se hizo esperar, mostrando una vez más la estrecha unión que mantiene con su familia y la profunda conmoción que le causó la revelación de su hermano.

Kenyi Succar revela delicado estado de salud

A través de su cuenta de Instagram, el influencer Kenyi Succar publicó un video en el que explicó el motivo de su ausencia en redes sociales. En él, contó que se encuentra asimilando el diagnóstico de su médico, quien le informó que podría padecer cáncer de tiroides.

"Malas noticias, podría tener cáncer de tiroides, 70% de probabilidad, dice el médico. Así que me operaré, llevó años teniendo este nódulo tiroideo. En 2017, le hicieron varias pruebas y recientemente empezó a crecer muy rápido, el médico decidió hacer otra biopsia y encontraron que era maligno", relató.

En tanto, Tony Succar reaccionó de inmediato al post de su hermano y le envió un mensaje lleno de apoyo. "Estamos todos contigo, apoyando, rezando. Vas a salir de esto perfecto, yo lo sé! La mente es tan poderosa, y hay que pensar siempre positivo. Lov u hermano", expresó.

Tony Succar revela que apartó a Mimy de su grupo

Hace algunos meses, Tony Succar sorprendió al revelar que vivió una fuerte crisis con su madre, Mimy Succar, al punto de retirarla de su agrupación. El alejamiento surgió por las marcadas diferencias en su manera de pensar, situación que ocasionó que dejaran de compartir fechas importantes como la Navidad. El propio músico admitió que llegó a causarle daño a su madre.