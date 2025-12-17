¿Traición en ‘La Manada’? Laura Spoya responde EN VIVO tras revelarse que el podcast está a su nombre

Laura Spoya aclara en vivo la polémica por el registro legal de ‘La Manada’ y responde a las dudas de sus compañeros.

El nombre del podcast ‘La manada’ se convirtió en el centro de una inesperada polémica durante la más reciente transmisión en vivo del programa. En plena conversación, los integrantes quedaron en shock al descubrir que la marca había sido registrada a nombre de Laura Spoya y del empresario José Zafra, hecho que desató bromas, reclamos y aclaraciones en tiempo real.

El momento ocurrió cuando el productor Abner Robles decidió poner el tema sobre la mesa frente a todos, dejando en evidencia una situación que ninguno esperaba discutir al aire y que rápidamente encendió el debate dentro del set.

Laura Spoya es confrontada en vivo por el registro de ‘La manada’

Durante la emisión del martes 16 de diciembre, Robles lanzó una pregunta directa que sorprendió a los conductores: “¿Cómo que el nombre de ‘La manada’, que yo te dije que lo patentes porque eres la única que tenía tiempo para hacerlo, ¿ahora está a nombre tuyo y de (José) Zafra?”, expresó, generando un silencio incómodo en el estudio.

El tema ya había sido comentado previamente en ‘Magaly TV, la firme’, donde se reveló que el nombre del podcast figura oficialmente inscrito en Indecopi a nombre de Spoya y Zafra, empresario vinculado a eventos como Cochinola. La información avivó rumores sobre una posible sociedad comercial… y también personales.

Frente a la tensión, Laura tomó la palabra y dejó clara su postura: “A mí me molesta la falta de credibilidad y confianza hacia mí”, señaló con evidente incomodidad.

La escena se volvió aún más llamativa cuando Mario Irivarren y Gerardo Pe abandonaron la mesa en tono de broma, dejando sola a la ex Miss Perú, quien no dudó en ironizar: “Bienvenidos a ‘La Manada’, este es un espacio donde soy la única dueña y patrona del nombre, del registro y de todo el proyecto”.

El motivo detrás del registro y la explicación de Laura Spoya

Con los ánimos más calmados, Spoya explicó que la decisión de registrar el nombre no respondió a intereses ocultos, sino a una experiencia previa que la dejó en alerta. Recordó que en el pasado, José Luis ‘Pelao’ Rodríguez inscribió el nombre del podcast ‘Good Time’, espacio que ella también conducía.

“El día que nos quedamos sin chamba dije: ‘tenemos que movernos rápido’”, relató, asegurando que actuó de manera preventiva para proteger el proyecto. Para ello, pidió asesoría legal a José Zafra y procedió con el trámite.