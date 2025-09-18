Maju Mantilla vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que la sobrina del cirujano César Morillas asegurara que la ex Miss Mundo aprovechó su cercanía con él para acceder a múltiples operaciones gratuitas antes de competir en el certamen de belleza, llegando incluso, según su versión, a afectar su matrimonio. Tras estas declaraciones, el programa Chimi Churri recordó la contundente respuesta que Mantilla dio en su momento cuando el especialista reveló públicamente sus retoques.

Maju Mantilla estalló y respondió con todo contra el cirujano

En la reciente edición del programa, Verónica Alcántara compartió lo dicho por la sobrina de Morillas, quien aseguró que la modelo habría mantenido un vínculo sentimental con el médico casado y que de esa relación habría obtenido intervenciones sin costo, un departamento e incluso un viaje a Miami. Según relató, cuando la clínica intentó utilizar la imagen de Maju como parte de un canje por dichos procedimientos, ella lo negó tajantemente, ya que en esa época las operaciones no estaban permitidas en concursos internacionales.

El espacio recordó entonces el año 2004, cuando, tras su coronación como Miss Mundo, Mantilla reaccionó con molestia ante las declaraciones de Morillas a un medio español, donde afirmó haber sido el artífice de su transformación física. “Él ha dicho que soy producto de él, producto de un cirujano plástico peruano, y dice que moldeó mi cuerpo, que me quitó grasa, y todo (...). Él está hablando de cosas que nunca hizo”, respondió la reina de belleza en ese momento.

Maju reconoció únicamente haberse sometido a una rinoplastia y un aumento de senos en febrero de 2004, pocos meses antes de su triunfo en China. Sin embargo, negó rotundamente que le hubiera realizado operaciones en la oreja, barbilla, cejas o labios, como se insinuaba en fotos de “antes y después” difundidas por el propio médico. “Eso viola su ética profesional”, enfatizó.

Incluso, la trujillana afirmó que los organizadores del certamen internacional evaluaban interponer acciones legales contra el especialista por sus declaraciones. “La organización tomará las acciones legales correspondientes, ellos saben qué medidas deben aplicar”, aseguró entonces, aunque nunca se confirmó si dicha demanda llegó a formalizarse.

César Morillas respondió con seguridad a las advertencias