Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio tras infidelidad: "Tiene todas sus comunicaciones y ubicaciones"

Gustavo Salcedo DESMIENTE a periodista tras publicar presuntos chats: “No he dado ninguna declaración”

Gustavo Salcedo niega chats y responde a Verónica Alcántara: “Solo queremos paz y respeto”. La periodista contraataca en vivo y asegura que él mismo la contactó.

    La controversia entre Gustavo Salcedo y la periodista Verónica Alcántara sumó un nuevo capítulo. Según la productora de Trivu TV, el exesposo de Maju Mantilla habría conversado con ella en 2023, luego del recordado ampay de Magaly TV: La Firme. Sin embargo, el deportista negó rotundamente la veracidad de esos chats.

    Salcedo pide respeto y niega conversaciones

    En conversación con Tilsa Lozano, Salcedo fue tajante al rechazar la versión difundida por Alcántara.
    “Gracias por tu preocupación, solo queremos paz y respeto en nuestra familia”, fueron sus primeras palabras dirigidas a la conductora.

    El exdeportista añadió que no piensa alimentar el escándalo: “Me pasaron que va una periodista que ha hecho mucho daño, no he dado ninguna declaración, justamente porque lo que más me molesta es proteger a quienes están cerca. Estos chats son confidenciales”, explicó, dejando entrever su fastidio.

    Asimismo, aclaró que su prioridad son sus hijos y cerrar el capítulo con tranquilidad. “Te agradecería mucho que no nos sigan afectando, lo pido con respeto (…) Solo no quiero seguir con la novela que hace daño y llega a mis hijos”, subrayó.

    Verónica Alcántara responde en vivo

    Frente a estas declaraciones, Alcántara no dudó en responder desde el set de televisión. La productora defendió su trabajo periodístico y se desligó de cualquier responsabilidad en el conflicto.
    “Yo no le estoy haciendo daño ni a Gustavo, ni a Maju, ni a su familia, ¿por qué?, porque el daño se lo hacen ellos mismos haciendo las cosas que hacen. Tú eres el que me contactaste”, sostuvo.

    Con estas declaraciones cruzadas, el enfrentamiento entre ambas partes se intensifica, dejando la duda sobre quién realmente dice la verdad.

    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

