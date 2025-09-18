Magaly Medina reacciona a la advertencia de Maju Mantilla, quien amenaza con demandar a quienes la vinculen con rumores. La periodista la desafía a probar su inocencia.

Magaly Medina volvió a encender la polémica tras reaccionar al fuerte pronunciamiento de Maju Mantilla. La periodista le lanzó un contundente desafío y le exigió que demuestre que los rumores en su contra son falsos.

Magaly Medina advierte a Maju Mantilla

Magaly Medina no se quedó callada tras el anuncio de Maju Mantilla, quien sorprendió al advertir que demandará a cualquiera que la vincule con terceros, alegando que “está cansada” de los rumores que han circulado en su contra en los últimos días.

Desde el set de ‘Magaly TV: La Firme’, la conductora lanzó un fuerte desafío a la exreina de belleza, instándola a demostrar que nunca le fue infiel a Gustavo Salcedo. Además, criticó la manera en que Maju decidió responder a la controversia. “No sé cómo ella tiene la cara de venir a amenazar”, expresó, evidenciando su indignación.

Magaly fue directa y le pidió a Mantilla que pruebe que toda la información sobre su presunto romance de dos años con el productor Christian Rodríguez y su supuesto viaje de mes y medio con el actor George Slebi es falsa.

“También dice que se viene difundiendo información falsa sobre ella. Ahora Maju, ¿falsa? Tendrás que demostrarlo. Si tú quieres demandar a alguien tendrás que demostrar que es falsa. Porque que haya una falsedad o dos falsedades que se digan en medio de todo, no quiere decir que haya cosas de las que nosotros en este programa hemos dicho que sean verdaderas. O sea, no sé cómo ella tiene la cara de venir a amenazar”, sostuvo.

Finalmente, la periodista aclaró que no todo lo que se comenta es verídico, pero resaltó la importancia de aclarar lo que sí es falso.

"Todos los días están vinculándola a terceros de forma maliciosa, dice ella. Bueno, Maju, lo primero que debiste hacer es decir que hay unos chats que son falsos. Pero ella engloba a todas las personas a las que sí, algunos creo yo, de manera bastante aventurera, están vinculándola cuando solo escucharon un rumor de pasillos. No necesariamente son la verdad. La cuestión es cómo lo compruebas porque no vas a tirar lodo a la reputación de una mujer u hombre solo por rumores de pasillo", concluyó la ‘urraca’.

Magaly Medina responde a críticas sobre el tratamiento del caso de Maju Mantilla

La conductora de ATV no solo se refirió a las advertencias de Maju Mantilla, sino que también aprovechó para señalar que algunas personas estarían abordando el tema de forma irresponsable. Según explicó, lo hacen por motivos personales o simplemente para llamar la atención.