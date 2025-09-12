Magaly Medina sorprende al revelar comprometedoras fotos de Maju y su productor: “Uno al lado del otro”

Wapa.pe
Maju Mantilla se pronuncia y ENCARA a Gustavo Salcedo tras ser acusada de infidelidad: "Esta separación es entre tú y yo"

Magaly Medina mostró fotos inéditas de Maju Mantilla con su productor y puso en duda la relación tras los rumores de crisis matrimonial.

    La última emisión de Magaly TV La Firme volvió a encender la farándula local. Magaly Medina sorprendió a su audiencia al mostrar fotografías inéditas de Maju Mantilla junto al productor Christian Rodríguez Portugal, generando una nueva ola de comentarios en torno a la ex Miss Mundo y su matrimonio con Gustavo Salcedo.

    LEER MÁS: Se filtran los amorosos mensajes de Maju Mantilla con productor de Latina

    Fotos inéditas

    Según relató la propia conductora, las instantáneas corresponden al 22 de diciembre de 2023, durante la celebración de fin de año del equipo de Arriba mi gente. En las imágenes se observa a Maju compartiendo con sus compañeros de Latina y, en dos de ellas, aparece muy cerca de Rodríguez, lo que desató la suspicacia de Medina.

    Nosotros hemos encontrado algunas fotos que no entendemos”, advirtió la periodista, cuestionando que, pese a los conflictos matrimoniales que ya eran de dominio público, Mantilla continuara compartiendo momentos con el productor.

    Magaly fue aún más dura al ponerse en la piel de Salcedo: “Si el marido se enteró de lo que estaba pasando, lo más lógico es que le molestara que ella siga frecuentando a ese hombre”, señaló frente a cámaras.

    TAMBIÉN PUEDES VER: “Antes del ampay de Westin a Gustavo Salcedo”: Maju Mantilla habría mantenido romance oculto de 2 años con su productor

    En total fueron tres fotografías las que salieron a la luz. En una de ellas, Mantilla aparece junto al grupo de trabajo, algo distanciada de Rodríguez. Sin embargo, en las otras dos, la cercanía entre ambos resaltó en medio del ambiente festivo.

    El misterio se amplió cuando Medina explicó cómo accedió a este material: su equipo coincidió aquella noche en el mismo bar donde se encontraba el grupo de Arriba mi gente. “Ahí estaban, bien sentados el uno al lado del otro”, contó, revelando el origen de las imágenes.

    Con esta nueva revelación, la figura de espectáculos no solo expuso el material gráfico, sino que volvió a dejar en el aire una pregunta incómoda: ¿por qué Mantilla siguió compartiendo con Rodríguez cuando ya había tensiones en su matrimonio?

