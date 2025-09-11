“Antes del ampay de Westin a Gustavo Salcedo”: Maju Mantilla habría mantenido romance oculto de 2 años con su productor

“Antes del ampay de Westin a Gustavo Salcedo”: Maju Mantilla habría mantenido romance oculto de 2 años con su productorÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El espectáculo peruano vive horas intensas tras la difusión de un informe que vincula a Maju Mantilla con su productor de Arriba mi gente, Christian Rodríguez Portugal, en una presunta relación extramatrimonial. La información fue confirmada en Magaly TV La Firme, donde se presentaron detalles y testimonios que han remecido la farándula nacional.
De rumor a escándalo
Lo que parecía ser un simple trascendido tomó fuerza la noche del 10 de septiembre, cuando Magaly Medina aseguró que su equipo había corroborado la existencia de este vínculo. “Estábamos siguiendo esta información desde hace tiempo, pero no podíamos difundir nada porque aún no estaba confirmado. Finalmente llegó material que lo comprobaba”, señaló la conductora, adelantando que no se trataba de especulación.
El testimonio de Gustavo Salcedo
El punto más fuerte llegó cuando se conoció la versión de Gustavo Salcedo, aún esposo de la ex Miss Mundo. Aunque en un inicio se mostró reservado, finalmente reconoció que el tema lo afectaba: “Definitivamente sí me molesta. No es una persona de mi agrado, es alguien sin valores. Ella sabe que no es de mi agrado”, declaró frente a cámaras.
Incluso, al ser consultado por un posible episodio en el que habría sorprendido a su esposa con el productor, Salcedo no dudó en responder: “Sí, pero no puedo dar detalles al respecto. Tengo un concepto por algo, ¿no?”. Sus palabras encendieron aún más las sospechas.
Chats y pruebas reveladoras
Magaly Medina también mostró conversaciones de julio de 2023 entre Mantilla y Rodríguez, las cuales, según indicó, tenían un tono más personal que profesional. “Son mensajes que llaman mucho la atención y muestran que había algo más que trabajo”, afirmó la periodista, calificando el caso como uno de los más sonados del año.
El comunicado de separación
Semanas antes, el 20 de agosto, Salcedo ya había oficializado el fin de su matrimonio a través de un comunicado en Instagram. En ese texto evitó dar motivos concretos, pero dejó claro que ambos continuarían unidos por sus hijos: “Fueron años con momentos importantes de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido y los aprendizajes, siempre seremos buenos padres tratando de dar lo mejor a nuestros hijos”.
Sin embargo, las recientes revelaciones sugieren que la ruptura no fue pacífica, sino marcada por un trasfondo de infidelidad y tensión laboral que hoy convierte a este escándalo en tendencia en redes sociales.