Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡Atención afiliados! Retiro AFP 2025 tendría nueva fecha de debate: así podrías acceder a S/21,450

“Antes del ampay de Westin a Gustavo Salcedo”: Maju Mantilla habría mantenido romance oculto de 2 años con su productor

Magaly TV La Firme difundió pruebas y chats que vinculan a Maju Mantilla con su productor Cristian Rodríguez en un supuesto romance de dos años, mientras Gustavo Salcedo rompió su silencio y confirmó la infidelidad.

Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    “Antes del ampay de Westin a Gustavo Salcedo”: Maju Mantilla habría mantenido romance oculto de 2 años con su productor
    “Antes del ampay de Westin a Gustavo Salcedo”: Maju Mantilla habría mantenido romance oculto de 2 años con su productor
    “Antes del ampay de Westin a Gustavo Salcedo”: Maju Mantilla habría mantenido romance oculto de 2 años con su productor

    El espectáculo peruano vive horas intensas tras la difusión de un informe que vincula a Maju Mantilla con su productor de Arriba mi gente, Christian Rodríguez Portugal, en una presunta relación extramatrimonial. La información fue confirmada en Magaly TV La Firme, donde se presentaron detalles y testimonios que han remecido la farándula nacional.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Gustavo Salcedo REVELA infidelidad de Maju Mantilla con su productor y muestra chats

    De rumor a escándalo

    Lo que parecía ser un simple trascendido tomó fuerza la noche del 10 de septiembre, cuando Magaly Medina aseguró que su equipo había corroborado la existencia de este vínculo. “Estábamos siguiendo esta información desde hace tiempo, pero no podíamos difundir nada porque aún no estaba confirmado. Finalmente llegó material que lo comprobaba”, señaló la conductora, adelantando que no se trataba de especulación.

    El testimonio de Gustavo Salcedo

    El punto más fuerte llegó cuando se conoció la versión de Gustavo Salcedo, aún esposo de la ex Miss Mundo. Aunque en un inicio se mostró reservado, finalmente reconoció que el tema lo afectaba: “Definitivamente sí me molesta. No es una persona de mi agrado, es alguien sin valores. Ella sabe que no es de mi agrado”, declaró frente a cámaras.

    Incluso, al ser consultado por un posible episodio en el que habría sorprendido a su esposa con el productor, Salcedo no dudó en responder: “Sí, pero no puedo dar detalles al respecto. Tengo un concepto por algo, ¿no?”. Sus palabras encendieron aún más las sospechas.

    wapa.pe

    TAMBIÉN PUEDES VER: Mario Irivarren pasa lamentable pérdida y expone que fue él quien tuvo que revelarle la noticia a su madre

    Chats y pruebas reveladoras

    Magaly Medina también mostró conversaciones de julio de 2023 entre Mantilla y Rodríguez, las cuales, según indicó, tenían un tono más personal que profesional. “Son mensajes que llaman mucho la atención y muestran que había algo más que trabajo”, afirmó la periodista, calificando el caso como uno de los más sonados del año.

    El comunicado de separación

    Semanas antes, el 20 de agosto, Salcedo ya había oficializado el fin de su matrimonio a través de un comunicado en Instagram. En ese texto evitó dar motivos concretos, pero dejó claro que ambos continuarían unidos por sus hijos: “Fueron años con momentos importantes de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido y los aprendizajes, siempre seremos buenos padres tratando de dar lo mejor a nuestros hijos”.

    Sin embargo, las recientes revelaciones sugieren que la ruptura no fue pacífica, sino marcada por un trasfondo de infidelidad y tensión laboral que hoy convierte a este escándalo en tendencia en redes sociales.

    SOBRE EL AUTOR:
    “Antes del ampay de Westin a Gustavo Salcedo”: Maju Mantilla habría mantenido romance oculto de 2 años con su productor
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

    Lo último en Wapa

    Maju Mantilla se defiende tras ser señalada de infiel por Gustavo Salcedo: "No hables de cosas"

    Gustavo Salcedo confirma que Maju Mantilla lo venía engañando desde hace dos años con productor de Latina, según Magaly

    Gustavo Salcedo rompe su silencio y filtra insólita "verdad" sobre separación con Maju Mantilla

    Allison Pastor y Erick Elera: se revela lo que hicieron antes de que Milena Zárate filtre las intenciones verdaderas de Randol Pastor

    Mario Irivarren pasa lamentable pérdida y expone que fue él quien tuvo que revelarle la noticia a su madre

    Lo más vistos en Farándula

    ¿Tula Rodríguez tiene una mala relación con los hijos de Javier Carmona?

    Fiorella Rodríguez 'enfureció' contra Magaly Medina por hablar de su físico delante de su novio 20 años menor

    Allison Pastor se PRONUNCIÓ tras conocerse las verdaderas intenciones de Randol Pastor con ella y Erick Elera: "Busca tu propio techo"

    Papá de Alejandra Baigorria 'amenaza' a Said Palao ante posible infidelidad: "Siempre serás la niña de papá"

    Anthony Aranda recibe el gesto más tierno de la hija de Melissa Paredes al recibirlas de su viaje juntas con sorpresa

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;