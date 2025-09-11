Gustavo Salcedo REVELA infidelidad de Maju Mantilla con su productor y muestra chats

Gustavo Salcedo rompió su silencio y aseguró que Maju Mantilla le fue infiel con su productor Cristian Rodríguez, revelando que incluso los sorprendió juntos y que su separación no fue pacífica como se creía.

La noche del 10 de septiembre, el programa Magaly TV La Firme encendió la polémica al confirmar uno de los rumores más comentados en las últimas semanas: la presunta infidelidad de Maju Mantilla a su esposo, Gustavo Salcedo, con su productor de televisión, Cristian Rodríguez Portugal.

Magaly Medina explicó que la investigación llevaba meses en curso. “Manejamos cierta información desde hace tiempo, la seguimos, la corroboramos y recién ahora contamos con material confirmado”, dijo la conductora, dejando en claro que no se trataba de simples especulaciones.

La respuesta de Gustavo Salcedo

Lo que parecía un rumor tomó mayor peso cuando el propio Gustavo Salcedo habló frente a cámaras. Visiblemente afectado, afirmó: “Definitivamente sí me molesta. No es una persona de mi agrado, es una persona sin valores. Ella sabe que no es de mi agrado”, en referencia directa a Rodríguez Portugal.

Incluso, Salcedo reconoció que habría sorprendido a su aún esposa en una situación comprometedora. Consultado sobre si los había visto juntos dentro de un auto, respondió sin titubeos: “Sí, pero no puedo dar detalles al respecto. Tengo un concepto por algo, ¿no?”.

Separación con trasfondo

Estas declaraciones dan un nuevo matiz al comunicado que Salcedo publicó en agosto en Instagram, donde anunció la separación con un tono conciliador. En ese mensaje, destacó que lo más importante para ambos serían sus hijos, agradeciendo los años de relación con la ex Miss Mundo.

Sin embargo, lo revelado en Magaly TV La Firme sugiere que no se trató solo de una ruptura por desgaste, sino de un quiebre marcado por la infidelidad, lo que convierte el caso en un escándalo mediático.

Reacciones en redes

La noticia no tardó en generar repercusión en redes sociales. Muchos usuarios expresaron solidaridad con Salcedo, mientras otros criticaron la aparente falta de transparencia de Maju Mantilla, quien hasta ahora no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones.