Gustavo Salcedo REVELA infidelidad de Maju Mantilla con su productor y muestra chats

Gustavo Salcedo REVELA infidelidad de Maju Mantilla con su productor y muestra chatsÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La noche del 10 de septiembre, el programa Magaly TV La Firme encendió la polémica al confirmar uno de los rumores más comentados en las últimas semanas: la presunta infidelidad de Maju Mantilla a su esposo, Gustavo Salcedo, con su productor de televisión, Cristian Rodríguez Portugal.
LEER MÁS: Mario Irivarren pasa lamentable pérdida y expone que fue él quien tuvo que revelarle la noticia a su madre
Magaly Medina explicó que la investigación llevaba meses en curso. “Manejamos cierta información desde hace tiempo, la seguimos, la corroboramos y recién ahora contamos con material confirmado”, dijo la conductora, dejando en claro que no se trataba de simples especulaciones.
La respuesta de Gustavo Salcedo
Lo que parecía un rumor tomó mayor peso cuando el propio Gustavo Salcedo habló frente a cámaras. Visiblemente afectado, afirmó: “Definitivamente sí me molesta. No es una persona de mi agrado, es una persona sin valores. Ella sabe que no es de mi agrado”, en referencia directa a Rodríguez Portugal.
Incluso, Salcedo reconoció que habría sorprendido a su aún esposa en una situación comprometedora. Consultado sobre si los había visto juntos dentro de un auto, respondió sin titubeos: “Sí, pero no puedo dar detalles al respecto. Tengo un concepto por algo, ¿no?”.
Separación con trasfondo
Estas declaraciones dan un nuevo matiz al comunicado que Salcedo publicó en agosto en Instagram, donde anunció la separación con un tono conciliador. En ese mensaje, destacó que lo más importante para ambos serían sus hijos, agradeciendo los años de relación con la ex Miss Mundo.
Sin embargo, lo revelado en Magaly TV La Firme sugiere que no se trató solo de una ruptura por desgaste, sino de un quiebre marcado por la infidelidad, lo que convierte el caso en un escándalo mediático.
Reacciones en redes
La noticia no tardó en generar repercusión en redes sociales. Muchos usuarios expresaron solidaridad con Salcedo, mientras otros criticaron la aparente falta de transparencia de Maju Mantilla, quien hasta ahora no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones.
El caso sigue generando debate, y todo apunta a que este será uno de los episodios más sonados de la farándula peruana en 2025.