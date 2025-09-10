Mario Irivarren pasa LAMENTABLE PÉRDIDA y expone que fue él quien tuvo que revelarle la noticia a su madre: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Mario Irivarren pasa LAMENTABLE PÉRDIDA y expone que fue él quien tuvo que revelarle la noticia a su madre: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

El conocido influencer Mario Irivarren volvió a estar en el centro de la atención pública, esta vez no por sus polémicas familiares, sino por compartir un doloroso episodio personal. El chico reality reveló que atraviesa un difícil momento tras la partida de un ser querido, situación que también golpeó fuertemente a su madre.

Mario Irivarren anuncia la muerte de su abuelo materno

Durante la más reciente emisión de su programa Good Time en YouTube, Mario Irivarren abrió su corazón y contó con pesar que su abuelo materno falleció en horas de la mañana. El exchico reality explicó que fue su hermana quien lo llamó para darle la noticia y que luego él tuvo la difícil tarea de comunicárselo a su madre.

“En la mañana falleció mi abuelo. Cuando me alistaba para venir al programa, recibí la llamada de mi hermana. Fui yo quien tuvo que darle la noticia a mi mamá, y dentro de todo, lo tomó con calma”, comentó.

El influencer agregó que, aunque la pérdida duele, era algo que ya habían conversado en familia. “Era un hombre mayor, tenía 96 años… la máquina del tiempo se agota. Yo ya había preparado a mi mamá varias veces, habíamos tenido esa charla”, expresó conmovido.

Onelia Molina revela la delicada salud de Mario Irivarren

Por otro lado, días atrás, la novia de Mario, Onelia Molina, sorprendió a sus seguidores al compartir en su podcast Doble Sentido algunos detalles de la salud del exchico reality. La odontóloga confesó que su pareja no se encuentra del todo bien y que viene siguiendo un tratamiento médico.