Magaly Medina critica a Mario Irivarren por olvidarse el cumpleaños de Alejandra Baigorria: "Esa amistad está rota"
Alejandra Baigorria celebró su cumpleaños 37 años el lunes 8 de septiembre rodeada de varias personalidades del espectáculo. Entre los invitados se encontraban su amiga Vania Bludau, su esposo Said Palao, el productor de Esto es guerra, Peter Fajardo, y su compañero de reality Facundo Gonzáles. En redes sociales, la llamada ‘Gringa de Gamarra’ compartió imágenes donde se la ve disfrutando y sonriente junto a ellos.
No obstante, uno de los grandes ausentes en esta celebración fue Mario Irivarren, alguien muy cercano a la integrante de Esto es guerra. Esta ausencia no pasó inadvertida para Magaly Medina, quien desde su programa Magaly TV, la firme cuestionó al conductor de Good Time por no estar presente en el cumpleaños de su amiga. “Esa amistad está rota”, afirmó la periodista.
“Esto evidencia que esa amistad ya no sigue. Sus compañeros del reality sí fueron, pero no estuvo aquel a quien ella llamó su gran amigo”, señaló Medina. A su parecer, Mario Irivarren habría marcado distancia de Alejandra, posiblemente debido a su romance con Onelia Molina, con quien Baigorria no tendría una buena relación.
“Un hombre que respeta a su pareja no mantiene cercanía con alguien que no es del agrado de ella. En esos casos, los amigos terminan perdiendo”, agregó la conductora. Asimismo, indicó que, si Mario volviera a asistir a las celebraciones de Alejandra, se reencontraría con Vania Bludau, su expareja y también parte del reality.