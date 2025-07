Mario Irivarren y Laura Spoya , quienes han sido vinculados sentimentalmente en más de una ocasión , sorprendieron a sus seguidores al presentar a su “bebé” durante el último episodio de Good Time. La inesperada escena desató emoción y carcajadas entre los conductores. La reacción del chico reality estuvo llena de ternura y no pasó desapercibida, sorprendiendo con sus declaraciones.

Durante el experimento, Mario no ocultó su ilusión al imaginarse como papá de una niña. “Yo quiero mujercita, 'María José', siempre me ha gustado ese nombre”, confesó el exchico reality. Por su parte, Laura también reveló cómo llamaría a su hijo si fuera varón: “José María”, dijo con seguridad.

El momento más comentado llegó cuando ambos mostraron la imagen de su “familia virtual”, donde aparecían juntos y acompañados del bebé generado por IA. La reacción de Mario fue inmediata: “Qué bonito bebé. Si me va a salir así, bacán tener un bebito”, expresó entre risas, sorprendido por el adorable resultado.

Aunque al principio se mostró nerviosa, Onelia no cerró la puerta a esa posibilidad. "Va a ir gente que quiero y aprecio mucho. (¿Él (Mario) también está incluido me imagino?) No voy a poner nombres ni nada, pero va a ir gente que quiero mucho y que considero mucho en mi vida", respondió con cautela.