¡SE APARECE! Mario Irivarren es CAPTADO en el cumpleaños de su ex Onelia Molina y estas son las imágenes

¡SORPRESA! Aunque ya no están juntos sentimentalmente, Mario Irivarren estuvo presente en la celebración del cumpleaños de Onelia Molina , según confirmó la misma cumpleañera en su pódcast titulado ‘ Doble Sentido’ . Además, las cámaras del programa Amor y Fuego lograron captar su presencia en el lugar.

Desde el exterior del local, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ lograron registrar a Mario muy cerca de Onelia y también del hermano de ella. No obstante, no queda del todo claro cuánto tiempo permanecieron juntos ni qué tanta interacción hubo entre ellos durante la fiesta.

Días después de su cumpleaños, Onelia Molina descartó que exista la posibilidad de retomar su relación con Mario Irivarren. Señaló que entre ellos persiste un aprecio especial debido al tiempo que compartieron como pareja, pero aclaró que no están juntos.

“Con Mario somos amigos, nos llevamos superbién, siempre habrá un cariño, pues estuvimos dos años. Sobre ella (Vania) hago oídos sordos, no me importa lo que diga”, expresó Onelia, dejando en claro que no hay reconciliación, solo una buena relación post ruptura.