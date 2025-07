Vania Bludau reveló que ESCRIBIÓ a Mario Irivarren tras fin de relación con Onelia Molina: “Yo me harté y lo busqué”

Vania Bludau aseguró que Mario y Onelia se merecen y les pidió que ya no la metan más en “su circo”. La pregunta es si también dejará de hacer show.

¡Sigue en pie de guerra! Vania Bludau sorprendió al revelar ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ que trató de comunicarse con Mario Irivarren vía WhatsApp, aburrida de que la sigan vinculando al fin de la relación con Onelia Molina.

“A mí me molesta que me hayan metido como manzana de la discordia, cero que me interesa ese hombre. Él para mí, cuando toma, es una persona agresiva. Cuando toma, se le olvida lo que hace”, subrayó.

De acuerdo a Vania, le solicitó a Irivarren que salga y cuenta la verdad sobre lo que sucedió entre ellos en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, no obstante, no consiguió respuesta de parte de su expareja.

"Yo me harté y busqué el número de él y le dije: ‘oye qué cansancio, di a la verdad, pero él nunca va a hablar ni nada (...) pero no me respondió. (Le escribí): ‘Me parece tonto de tu parte’, pero ya cada quien con sus cosas", comentó Vania, quien manifestó que tanto Mario y Onelia se merecen. “No metan a los demás. El circo es para ellos”, añadió

Vania Bludau muestra conversación con Mario Irivarren

Asimismo, Vania Bludau compartió el chat donde Mario Irivarren habla con otra persona y que le hicieron llegar. En la charla se puede leer que pone: “Por eso no me gusta tomar. Mala mía. La cag***, me ca... ver a Vania”.