¡Sin guardarse nada! La odontóloga Onelia Molina finalmente habló sobre la polémica noche en la que fue captada por las cámaras de Magaly TV La Firme, pasando la noche en la casa de su ex, Mario Irivarren. Durante su intervención, sorprendió al hacer una llamada en vivo a su exsuegra, doña Marcela León, para validar su versión de los hechos.

Durante la reciente edición de su podcast en YouTube, Doble Sentido , Onelia ofreció su versión sobre lo ocurrido. Afirmó que acudió al hogar de su exsuegra esa noche porque ella se sentía mal. “Fui donde mi ex suegris, donde Marce. Le puse un inyectable, se sentía mal” , relató entre risas nerviosas.

Para reafirmar lo dicho, decidió llamarla en vivo. “Marce, solo quiero que me respondas algo. ¿Sí o no que yo te puse una inyección para que te sientas mejor?”, le preguntó. Doña Marcela respondió afirmativamente: “Sí, estoy como nueva”. En ese momento, Zumba intervino para preguntar cuánto tiempo había permanecido Onelia en la casa, a lo que Marcela aclaró: “No, me inyectó y se fue, ya tenía otros compromisos también”.