"Me siento tranquila porque, dentro de todo, siento que en mi relación hice las cosas bien. Fue muy linda mi relación, tuve mucha paz. No soy de celar ni de molestar. Si bien en mi última relación no soy muy cariñosa... No soy celosa. (...) Yo siempre tengo en la cabeza que tú me tienes que dar mi lugar, no tengo que obligarte ni vigilarte", indicó Onelia Molina.