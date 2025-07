Durante una entrevista para Infobae, le preguntaron a la influencer sobre los comentarios de Giacomo y prefirió mantenerse al margen a decir algo que pueda quebrantar la amistad que tiene con el chef. No obstante, no dudó en comentar que se ‘equivocó’.

"Siempre he pensado que un jefe puede ser gordo, pero un líder no puede ser gordo porque un líder tiene que motivar. Si no puedes controlar lo que comes, difícil que puedas controlar otros aspectos de tu vida. Es duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Y si la verdad ofende, ya no es culpa de nosotros", mencionó Giacomo Bocchio.