¡Sin filtros! Tras la difusión de imágenes que muestran a la odontóloga Onelia Molina pasando la noche en casa de su ex, Mario Irivarren, pese a haber terminado su relación, Vania Bludau no se quedó callada. La exchica reality le envió una dura indirecta, sugiriéndole que trabaje en su autoestima y acuda a terapia junto a su madre. Además, dejó en claro que jamás regresaría con alguna de sus exparejas.

Después de que los reporteros de Magaly TV La Firme captaran a Mario Irivarren recibiendo en su domicilio a Onelia Molina cerca de la medianoche, no dudaron en contactar a Vania para saber su opinión al respecto.

“Lo que ellos hagan me tiene sin cuidado, no me involucra. Pero sí me parece curioso que ella siempre diga ‘mi mamá es psicóloga’. Entonces, si es así, que le dé tratamiento. Porque sinceramente, que alguien que te humilló públicamente te vuelva a tener en su casa… es muy extraño”, expresó tajante la influencer.

Vania también aprovechó para marcar distancia del vínculo que alguna vez tuvo con Irivarren y enfatizó que, tras experiencias dolorosas, no repetiría historias del pasado: “Después de todo lo que viví con mis ex, no volvería con ninguno. Una debe quererse, tener dignidad y seguir adelante con sus planes”.