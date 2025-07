Uno de esos mensajes, según relató, vino de una mujer que le agradeció por “haber hablado” sobre Vania, pues, según su testimonio, la modelo habría causado daño a otras personas. Lo que más llamó la atención fue que Agostini no quiso dar nombres, aunque dejó entrever que podría tratarse de Onelia Molina , con quien mantiene cierta interacción en redes.

Ante esto, Tilsa Lozano, panelista del programa, no tardó en hacer una observación: “Yo me fijé en Insta y vi que Bruno sigue a Onelia y Onelia sigue a Bruno. Ellos no han compartido reality como para que se sigan, o sea… ¡Meh! ¡Qué raro!”, lanzó con tono sugerente.