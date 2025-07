La periodista mostró su asombro por la tranquilidad con la que Aranda se refirió al tema, teniendo en cuenta que su vínculo con Melissa comenzó cuando ella aún estaba casada con Rodrigo Cuba . Todo inició cuando Magaly mencionó que Aranda se expresó a través de sus redes sociales, señalando que si el trío realmente ocurrió, no veía ningún inconveniente. Según sus palabras, si su pareja se divirtió cuando aún era soltera, no había motivo para molestarse.

“Si mi esposa, estando soltera, se divirtió, se lo celebro, qué bien”, dijo Aranda. Él habló del asunto con naturalidad, como si no hubiera nada que esconder. No obstante, Magaly criticó esa postura, recalcando que el romance entre Melissa y Anthony comenzó mientras ella seguía legalmente unida a Cuba, lo que, para ella, cambia por completo el enfoque del tema.

Magaly también destacó que, aunque Aranda parezca estar muy tranquilo con lo ocurrido, no se puede ignorar el contexto en el que se inició su romance con Melissa. “Lo que me parece curioso es que, en lugar de reflexionar sobre la situación, se da la idea de que está todo bien y que no importa lo que pasó antes”, opinó.