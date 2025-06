Bruno Agostini volvió a estar en el ojo público tras una sorpresiva confesión realizada en el programa de Beto Ortiz. Al ser consultado directamente sobre si tuvo un trío con Andrea San Martín y Melissa Paredes , el modelo español respondió afirmativamente. No obstante, aclaró que no pensaba hablar del tema hasta que Melissa hiciera pública parte de lo ocurrido.

"Cuando yo tengo una intimidad con alguien y decimos: 'No se va a hablar', no lo hablo. Pasaron tres años desde que hubo un acontecimiento y durante tres años ni mi hermano ni yo, nunca se dijo nada. Una vez vengo por el canal y viene Sebastián y me dijo: 'Hey, hermanito, nunca me contaste esto', es el primer ser humano que me cuenta este tema, no lo sabía absolutamente nadie", relató.