Débora Goytizolo reveló en su cuenta de X que tomará acciones legales para defender los derechos del menor hijo del futbolista de Universitario.

Expareja de futbolista de UNIVERSITARIO lo acusa de buscar reducir pensión de su hijo y ser papá ausente | Créditos: Instagram Jairo Concha | Fuente: Instagram Jairo Concha

Expareja de futbolista de UNIVERSITARIO lo acusa de buscar reducir pensión de su hijo y ser papá ausente | Créditos: Instagram Jairo Concha | Fuente: Instagram Jairo Concha

Débora Goytizolo, expareja del futbolista Jairo Concha de Universitario de Deportes, decidió hacer pública una delicada situación familiar al denunciar que el jugador estaría intentando reducir la pensión de alimentos destinada a su hijo menor, pese a que el niño atraviesa un complicado estado de salud. La denuncia fue difundida mediante un comunicado en sus redes sociales, donde expresó su profunda preocupación por esta decisión.

Según relató, recibió de manera sorpresiva una notificación sobre un proceso de conciliación, sin haber sido informada previamente ni haber dado su consentimiento. Goytizolo sostuvo que esta acción se dio aun cuando el padre conoce plenamente la condición médica del menor y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra.

En su mensaje, la madre fue enfática al señalar que no aceptará ninguna disminución en la pensión de alimentos y dejó claro que nadie puede, de forma unilateral, afectar el nivel de vida de un hijo. Asimismo, advirtió que, si no se alcanza un acuerdo conforme a la ley, recurrirá a la vía judicial para defender los derechos de su pequeño.

Además del tema económico, Débora Goytizolo cuestionó la falta de un régimen de visitas constante y responsable. Indicó que la presencia del padre en la vida del niño no sería regular y que, desde finales de diciembre, la comunicación entre ambos se ha reducido notablemente, pese a que antes mantenían un trato cordial por el bienestar del menor.

La expareja del deportista también reveló que su hijo se encuentra delicado de salud y que, aun así, el futbolista decidió viajar al extranjero con su pareja mientras ellos enfrentaban una emergencia médica. Según explicó, esta situación le resultó especialmente dolorosa, ya que el padre estaba plenamente informado del estado del niño.

Goytizolo aseguró que esta dinámica no es nueva y que, durante varios años, optó por guardar silencio por respeto a la familia del jugador. Sin embargo, señaló que ahora cuenta con audios y videos que evidenciarían el sufrimiento del menor, quien, según dijo, llora al no ver a su padre con la frecuencia esperada.

Dentro de su pronunciamiento, la joven también compartió la respuesta que habría recibido de Jairo Concha al informarle sobre la salud del niño. En dicho mensaje, el futbolista priorizaría sus entrenamientos y le indicaría que lleve al menor a una clínica y luego le envíe los comprobantes de pago, lo que generó su indignación.