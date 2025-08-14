La periodista deportiva Alexandra Hörler estremeció al público al abrir su corazón y contar uno de los pasajes más dolorosos de su vida en el pódcast Café con la Chévez de Trome. La también presentadora de Panamericana Televisión reveló que, hace varios años, fue víctima de una agresión física por parte de un exgerente de Universitario de Deportes, episodio que derivó en la pérdida de un embarazo no planificado.

Hoy a sus 40 años, en medio de una etapa marcada por un embarazo y una relación estable con su esposo, Juan Francisco Pardo, Hörler se animó a revivir un momento que dejó profundas huellas en su vida.

Durante la entrevista, la periodista contó que el hecho ocurrió mientras mantenía una relación sentimental con el entonces gerente deportivo de Universitario. La situación se tornó violenta tras una discusión relacionada con una infidelidad. “Me pegó, (...) al día siguiente amanecí sangrando. Había perdido al bebé. Siempre lo culpé”, confesó. Sin dar su nombre, detalló que el agresor la golpeó con tal violencia que buscó no dejar marcas visibles. “Me decía: ‘no te voy a tocar la carita, para que no puedan decir nada’”, recordó.

En ese entonces, Hörler cubría la fuente deportiva del club, lo que agravaba la tensión. La relación, que empezó de manera cordial y duró alrededor de seis meses, se convirtió rápidamente en una pesadilla. Según relató, el estallido de violencia se produjo después de que encontrara mensajes comprometedores en el teléfono del directivo.

Una denuncia que no prosperó

Tras la agresión, acudió al médico legista, quien determinó que sus lesiones solo requerían menos de diez días de descanso médico, lo que limitó las consecuencias legales. Aunque presentó una denuncia, el acusado no recibió sanción y poco después dejó el país. “El tipo me amenazó. Me dijo: ‘Si dices que por mi culpa perdiste a tu hijo, voy a destruir tu carrera’”, relató.

Ese temor la llevó a guardar silencio durante años, hasta que decidió contar su historia como parte de un proceso personal para cerrar el ciclo. "Primero lo escribí, como una forma de soltarlo. Fue mi forma de cerrar ese ciclo", explicó.

En su relato, también describió la personalidad controladora y manipuladora de su expareja, mencionando excusas absurdas como salidas nocturnas para “hacerse la pedicure” y conductas cada vez más erráticas.

