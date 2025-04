Olenka Mejía, abogada y ex pareja de Jefferson Farfán, ha denunciado al futbolista Piero Quispe tras recibir amenazas relacionadas con un acuerdo de confidencialidad que, según ella, no le convenía firmar. Mejía reveló que mantuvo una relación con Quispe desde junio de 2022 y se considera "una víctima engañada". ​

Por su parte, Piero Quispe ha negado conocer a Olenka Mejía y cualquier encuentro con ella. Al ser consultado por la prensa, respondió: "No sé quién es ella. Sí, niego que haya estado en el hotel con ella. ¿Tú me has visto, hermano? No me metas a mí en problemas". ​