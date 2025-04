La noticia no tardó en generar controversia, pero esta vez, las críticas se volcaron especialmente contra la mujer involucrada. Varios usuarios en redes acusaron a Olenka de haber "sembrado" al jugador de Universitario, desatando un debate sobre infidelidad, responsabilidad y machismo.

Consultada por Infobae Perú, Magaly fue contundente al rechazar cualquier intento de culpar a la mujer por el escándalo. “A nadie lo siembran. En un país machista siempre se justifica la infidelidad culpando a la mujer. No es así. En los audios se escucha que él es quien propone el encuentro, da el nombre del hotel y le dice: ‘te espero en el cuarto’”, expresó tajante.

La conductora también subrayó que Olenka no forzó al futbolista a nada. “La mujer te puede coquetear, insinuar, pero tú decides si eres infiel o no. Es tu elección, nadie te obliga. No normalicemos la infidelidad”, sentenció.