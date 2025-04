"Esos pantallazos de mi conversación con Christian Cueva me lo mandó la López, no es que haya falsificado esos chats como dice la prensa, te paso el video de la conversación y los chats que ella me envía" se lee en parte de un primer mensaje.

En otro momento, Melissa Klug reconoció que fue un error responderle a Christian Cueva, pero se mantuvo firme en sus declaraciones en El Valor de la Verdad. "Yo me he confundido en fechas de lo que él me contaba porque pasaron muchos años, pero no lo que yo he dicho" , afirmó. Además, aseguró que ya no tiene las conversaciones originales con Cueva, ya que las eliminó hace mucho tiempo.