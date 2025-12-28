Cynthia Martínez ENTERNECIÓ en redes al recordar a Pedro Suárez-Vértiz a dos años de su partida: “La vida sin ti es rara”

Wapa.pe
Cynthia Martínez conmovió al recordar a Pedro Suárez-Vértiz a dos años de su muerte con un mensaje íntimo que emocionó a sus seguidores.

    Cynthia Martínez volvió a abrir una ventana a su mundo más íntimo al recordar los dos años de la partida de Pedro Suárez-Vértiz. Lejos de un mensaje solemne o distante, la escritora optó por una publicación cargada de honestidad emocional, en la que dejó ver cómo la ausencia de su esposo sigue presente en los pequeños detalles del día a día. Junto a una fotografía inédita de ambos, compartió un texto que conmovió a miles de seguidores.

    “Dos años hoy esposo mío. La vida sin ti es rara porque viví más años de mi vida contigo que sin ti”, escribió, dejando en evidencia que el duelo no se mide en calendarios, sino en recuerdos que aparecen de forma constante.

    Cynthia Martínez y un duelo que se vive día a día

    En su mensaje, Cynthia no intentó suavizar el dolor. Por el contrario, habló de un proceso que continúa y que se transforma lentamente con el paso del tiempo. Contó que, la noche previa al aniversario, la familia se reunió para rendirle un homenaje íntimo al músico, acompañado de canciones y momentos compartidos.

    “Aquí estoy esposo, anoche hace un rato te cantamos muchas de tus canciones favoritas, con la familia y tus amigos más cercanos, estuviste con nosotros de muchas formas bonitas”, relató. La velada, según describió, estuvo marcada por una mezcla de nostalgia y gratitud: “Fue algo muy especial como suele ser cuando se trata de ti. Te tuvimos cerca y a la vez lejos”.

    El homenaje no se limitó al ámbito privado. A través de redes sociales, amigos, colegas y admiradores se sumaron al recuerdo, enviando mensajes y compartiendo música del artista. Cynthia agradeció ese acompañamiento colectivo con palabras que reflejan una conexión que trasciende el tiempo: “Gracias a todos los que estuvieron con nosotros en el jamming y en las redes. Dos años sin pero con Pedro y será así por siempre”.

    El legado de Pedro Suárez-Vértiz, intacto a dos años de su partida

    Pedro Suárez-Vértiz falleció el 28 de diciembre de 2023, a los 54 años, luego de enfrentar una enfermedad degenerativa que lo alejó de los escenarios, pero no del cariño del público. Su muerte marcó un antes y un después en la música peruana, dejando un vacío difícil de llenar, pero también un repertorio que sigue vigente.

    Desde entonces, su familia ha encontrado distintas formas de mantener viva su memoria, combinando homenajes íntimos con espacios abiertos para que los seguidores puedan expresar su afecto. En esta ocasión, la conmemoración volvió a unir lo personal con lo colectivo, reforzando el lazo entre la obra del artista y quienes crecieron con su música.

    Canciones emblemáticas como “Lo olvidé” y “Globo de gas” continúan sonando y acompañando a varias generaciones. Su influencia no solo permanece en la radio, sino también en músicos jóvenes que reconocen su aporte a la identidad musical del país.

    “Dos años sin, pero con Pedro”: una frase que resume el recuerdo

    Más allá de la fecha, Cynthia Martínez ha dejado claro que el recuerdo de Pedro no se limita a un aniversario. Su mensaje final se convirtió en una suerte de consigna para quienes siguen encontrando consuelo en su música y en su historia de vida.

    “Dos años sin, pero con Pedro y será así por siempre”, escribió. Una frase breve, pero poderosa, que refleja cómo el amor, la memoria y la música pueden convivir incluso después de la pérdida.

