La ex chica reality y cercana a Alejandra Baigorria se defendió de las acusaciones, asegurando que nunca habló mal de nadie cuando fue abordada por el equipo de ‘Magaly TV La Firme’. No obstante, dejó a todos con dudas al insinuar que tuvo una conversación privada con Mario Irivarren.

“Si no te interesa, no comentes y deja de colgarte del pasado, deberías ser más coherente con tus palabras”, le escribieron por redes. Sin embargo, Vania no se quedó callada y respondió con un mensaje contundente que generó revuelo.

“Si yo revelara lo que él me dijo, sería otra bomba. Así que prefiero no hacerlo. Comento porque quiero y no dije nada ofensivo. Me da la impresión de que eres de las que permanecen en relaciones aunque las maltraten. Anda a terapia (no es nada malo, nunca lo tomes como un insulto), ayuda bastante y lo digo por experiencia propia. Bendiciones", fue su respuesta.