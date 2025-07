La conductora no dudó en cuestionar al parlamentario Waldemar Cerrón, de Perú Libre, quien impulsó el evento desde su cargo como segundo vicepresidente del Legislativo. La premiación, realizada el viernes 11 de julio, desató una fuerte ola de críticas en redes sociales y medios, al considerar que los homenajeados no cuentan con una trayectoria artística sólida que justifique dicho reconocimiento oficial.

Magaly Medina no dudó en criticar con dureza la condecoración entregada por el Congreso a Dayanita, calificando el acto como un verdadero espectáculo bochornoso.

“Oficialmente, hoy arrancó la etapa de circos y arrancó en el Congreso. La payasada más grande que se le ocurrió a los congresistas. Yo me muero de la vergüenza porque cada uno de estos señores, en especial este señor que armó su circo para condecorar gente que no tiene ninguna valía. Por lo menos no para ser condecorados”, expresó tajante.