¿Engañó a su esposa? La modelo Macarena Gastaldo será la próxima invitada en el programa 'El valor de la verdad', donde hablará sobre un supuesto encuentro íntimo con el futbolista Gianluca Lapadula. Esta revelación ha generado gran revuelo en el mundo del espectáculo, especialmente tras las declaraciones de Magaly Medina, quien no dudó en evidenciar públicamente el momento en que habría ocurrido esta supuesta traición.

Aunque aún no se emite el episodio completo, Medina aseguró que lo poco que se ha visto del avance basta para confirmar que la argentina hablará de un vínculo más allá de la amistad con el delantero. “Aún no sabemos el contenido exacto del programa, pero lo que sí, es que va a hablar de que ella sí habría tenido un encuentro, y no precisamente solamente amistoso, con Gianluca Lapadula”, sentenció.